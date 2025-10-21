El gobernador Claudio Vidal recorrió la nueva estación de servicio EPA de Lago Posadas

La obra, ejecutada por FOMICRUZ S.E. con una inversión de 678 millones de pesos, forma parte del programa EPA – Energía Patagónica, que ya se encuentra en estado operativo, y busca garantizar el abastecimiento de combustibles en zonas alejadas, promoviendo el desarrollo productivo y turístico del noroeste santacruceño.

En el marco del 66°Aniversario de la localidad de Lago Posadas, el Gobernador Claudio Vidal, acompañado por autoridades locales y provinciales, recorrió las instalaciones de la nueva estación de servicio construida por la empresa estatal FOMICRUZ S.E., que ya se encuentra en estado operativo, y es considerada como una obra estratégica destinada a mejorar la conectividad y el abastecimiento energético de la región.

Con una inversión de 678 millones de pesos, la infraestructura forma parte del programa EPA – Energía Patagónica, una marca desarrollada por FOMICRUZ que busca abastecer de combustibles a localidades en las que no es viable instalar estaciones tradicionales, contribuyendo al desarrollo económico, social y turístico de las comunidades del interior provincial.

Lago Posadas, reconocida por su entorno natural y su potencial turístico en el noroeste santacruceño, contará por primera vez con un punto de expendio de combustibles, que atenderá tanto la demanda local como la de los visitantes que cada año llegan atraídos por sus paisajes y su cercanía al Parque Nacional Perito Moreno.

La nueva estación cuenta con dos tanques de 20.000 litros cada uno, para la provisión de nafta súper y gasoil grado 3, y dispone de sistemas de seguridad, control ambiental y prevención de derrames, conforme a la Resolución Nº 1102/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Asimismo, se informó que la estación será habilitada para su funcionamiento una vez finalizada la inscripción en el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido, cumpliendo con los requisitos técnicos y normativos vigentes.

Esta obra reafirma el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con la igualdad territorial, la infraestructura energética y la calidad de vida de sus habitantes, consolidando el rol de FOMICRUZ S.E. como herramienta estratégica para el desarrollo productivo y social de la provincia.