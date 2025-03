El gobernador Claudio Vidal inauguró el 52° Período Legislativo de la Cámara de Diputados

Esta mañana se llevó adelante la Sesión Inaugural del 52° Período Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz en las instalaciones del Cine Teatro Municipal “Lázaro Urdín” de la localidad de Pico Truncado; con la presencia del intendente anfitrión Pablo Anabalón, ministros, autoridades, senadores y diputados nacionales, jefes comunales, comisionados de fomento, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes del sector privado, entre otros invitados.

Durante la sesión presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón y con la presencia de 14 diputados (con la ausencia del bloque opositor Unión Por la Patria, a excepción del diputado Carlos Santi), el Gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindó un mensaje dirigido al pueblo santacruceño, destacando los logros y los objetivos de esta gestión con eje principal en la educación, la salud, el trabajo y la producción.

En primer lugar, hizo un balance del primer año de gestión y recordó: “Asumimos con un sistema productivo dañado, un Estado Provincial en déficit y un sistema institucional en ruinas. Claramente el desafío no era fácil. Les dije que no íbamos a regresar al régimen de corrupción y privilegios, y hoy lo digo más fuerte que nunca: no vamos a regresar al modelo de la decadencia. Hoy Santa Cruz está cambiando”.

En este contexto, el mandatario provincial anunció importantes obras de infraestructura, inversión en materia de educación, entrega de terrenos y construcción de viviendas, el inicio de generación eléctrica de la usina 120 de MW en YCRT, la perforación de 3 nuevos pozos exploratorios en Palermo Aike, y adelantó que existen empresas extranjeras interesadas en invertir en Santa Cruz, lo cual podrá generar empleo genuino. Asimismo, destacó que “este Gobierno trabajará incansablemente para terminar con la agonía de YPF en la provincia y la generación de puestos de trabajo”, como así también para reactivar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. En relación a las represas, Vidal anticipó: “Estamos en camino de dar definitivamente una solución. Sólo es cuestión de unos días para poder llegar a un gran acuerdo”.

En materia de educación, el Gobernador recordó la fuerte inversión durante el año 2024 que superó los 2500 millones de pesos en concepto de adquisición de calderas, refacción y mantenimiento edilicio. Además, celebró el Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas, por una inversión de más de 850 millones de pesos. “Trabajamos incansablemente, pero sabemos que falta mucho para lograr el objetivo”, advirtió.

En lo que respecta a salud, hizo hincapié en el fortalecimiento del funcionamiento los distintos hospitales, las obras de refacción y la entrega de equipamiento médico. Mientras que en relación a la producción y el turismo, destacó el incremento en el permiso de pesca de la merluza Hubbsi, la firma de la carta de intención por parte de la empresa china Hong Dong para invertir más de 200 millones de dólares en Santa Cruz, y las mejoras en la conectividad aérea con la llegada de la línea Flybondi a Río Gallegos.

Por último, Vidal remarcó: “Hoy comienza una nueva hoja de ruta del trabajo que esperamos realizar con el acompañamiento de esta Cámara de Diputados”, y agregó: “A esa parte de la oposición que pone palos en la rueda, les quiero decir que son ustedes los que dejaron esta provincia destruida. Les pido que colaboren para poner nuevamente de pie a nuestra provincia”.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Leguizamón subrayó “la importancia de poder llegar con este mensaje al pueblo santacruceño, sobre los avances de este Gobierno tan sólo en el primer año de gestión en materia de inversión, obras, infraestructura, educación, salud, vivienda, entre otras prioridades”, y resaltó el acompañamiento por parte de la Legislatura Provincial en cuanto a “brindarle herramientas al Ejecutivo Provincial para el desarrollo y el progreso de nuestra provincia”.