El gobernador Claudio Vidal inaugurará la primera etapa del Camping Provincial en Río Gallegos

La capital santacruceña sumará un nuevo espacio de encuentro frente al mar con la habilitación del Paseo Costero Recreativo Provincial – Sector I. Se trata de la primera etapa de la obra del primer Camping Provincial, que recupera el borde marítimo y lo transforma en un ámbito pensado para la recreación, el deporte y la vida al aire libre de toda la comunidad.

El proyecto, que será inaugurado este jueves por el gobernador Claudio Vidal, forma parte de un plan integral para poner en valor la costa oeste del frente costero de Río Gallegos y consolidar nuevos espacios públicos accesibles, seguros y de calidad.

Los trabajos realizados incluyeron la ejecución de calzada de adoquines con cordón cuneta, dársenas de estacionamiento, sectores con asadores, una rotonda de ingreso, un espacio temático e instalación de luminarias.

El objetivo del lugar se plantea como una alternativa para la recreación y el esparcimiento para las familias.

En este sentido, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo de la Torre, señaló que “esta obra es recuperar un espacio que le pertenece a los vecinos. Este paseo, es el primer paso del proyecto del primer Camping Provincial, anunciado por el Gobernador Claudio Vidal, logrando una transformación más amplia del frente costero, que continuará en nuevas etapas”.