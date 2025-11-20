El gobernador Claudio Vidal entregó equipamiento informático a fuerzas de seguridad en El Calafate

El gobernador Claudio Vidal entregó este miércoles notebooks Lenovo destinadas a fortalecer el trabajo operativo, de análisis y de investigación de las fuerzas de seguridad provinciales. El equipamiento será utilizado por la División de Investigaciones (DDI), Criminalística, la División de Canes y la Regional Sudoeste.

Las nuevas computadoras permitirán modernizar sistemas de investigación, agilizar el procesamiento de información, mejorar el análisis técnico y facilitar la labor cotidiana en territorio. El objetivo es dotar de mejores recursos a quienes combaten el delito, previenen situaciones de riesgo y trabajan en la protección de la comunidad.

Vidal desarrolló agenda de trabajo en la localidad durante los últimos dos días. En la jornada de hoy recorrió instalaciones policiales, dialogó con el personal, escuchó necesidades y evaluó mejoras en infraestructura, logística y herramientas de apoyo a las fuerzas de seguridad.

Hay que resaltar que, con la puesta en funcionamiento del juzgado provincial de faltas, la policía provincial podrá contar con recursos propios que podrán ser invertidos en el mejoramiento integral de las necesidades de la institución.