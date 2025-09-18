El gobernador Claudio Vidal encabezó una mesa de trabajo con empresas mineras y la UOCRA

El gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó hoy una nueva mesa de trabajo junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, y el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, en la que participaron las principales empresas mineras que desarrollan actividades en la provincia, junto a representantes de la UOCRA Zona Norte.

Del encuentro participaron Eugenia Sampalione y Shirli Perozzi (Newmont), Agustín del Castillo (Cerro Vanguardia S.A.), Luis Sánchez (Pan American Silver), Néstor Rigamonti (Minera Santa Cruz), Verónica Nohara (Camicruz y CEO de Minera Don Nicolás), Roberto Cacciola (Camicruz), Sergio Acosta y Ricardo Treuquil (UOCRA Zona Norte).

Durante la reunión, el mandatario provincial informó que el proyecto de modificación de la Ley N° 3.141, referida al régimen 70/30 de empleo para trabajadores santacruceños, ya ingresó a la Cámara de Diputados y será tratado la próxima semana en comisiones. Asimismo, se abordaron otros aspectos de relevancia como el régimen de trabajo 7×7, los programas de capacitación laboral y las condiciones de seguridad e higiene en los yacimientos.

En este marco, se expusieron irregularidades detectadas en la contratación de personal, entre las que se registraron casos de hasta treinta trabajadores declarando un mismo domicilio. Frente a esta situación, el gobernador subrayó la importancia de que los puestos laborales sean ocupados por personas con residencia efectiva en la provincia de Santa Cruz.

Finalmente, se resolvió la instalación, a partir de la próxima semana, de mesas de trabajo en cada yacimiento minero, con la participación del Estado provincial, las empresas y los sindicatos, con el propósito de garantizar empleo genuino, formación profesional y condiciones laborales seguras para los trabajadores y trabajadoras santacruceñas.