El gobernador Claudio Vidal anunció la incorporación de dos nuevos integrantes a la División Canes

En el marco del fortalecimiento de las políticas de seguridad, el Gobernador encabezó una reunión con autoridades de la Dirección de Seguridad y Traslado, y de la División Canes, donde formalizó la incorporación de dos nuevos ejemplares que se suman al plantel operativo.

Del encuentro participaron el adjutor Ramón Soto, oficial a cargo de la Dirección de Seguridad y Traslado; el ayudante de Primera Pablo Torres, adiestrador de la División Canes; el ayudante de Tercera Brian López, jefe del plantel canino; y el subayudante Lautaro Rodríguez, guía de canes.

Durante la reunión, el mandatario realizó la entrega de un braco alemán y un ovejero sable, que estarán destinados a reforzar el trabajo operativo de la División Canes en tareas de prevención, control y apoyo a distintos procedimientos.

El gobernador destacó que esta incorporación “representa una inversión en seguridad y en el fortalecimiento de nuestras fuerzas”, al tiempo que subrayó el rol fundamental que cumplen los perros dentro de la institución. “No son sólo animales: son compañeros leales, servidores y verdaderos trabajadores que cumplen un papel clave en la prevención, el cuidado y la protección de nuestra comunidad”, expresó.

Finalmente, remarcó la importancia de continuar brindando herramientas y recursos a quienes trabajan diariamente con compromiso y vocación de servicio. “Fortalecer nuestras instituciones también es garantizar más seguridad para todos”, concluyó Claudio Vidal.

