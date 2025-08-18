El Frente Fuerza Santacruceña presentó a sus candidatos: “Llegar al Congreso para frenar el ajuste de Milei y Vidal que tanto daño le hace a los santacruceños”

El Frente Fuerza Santacruceña presentó oficialmente su lista de candidatos a diputados nacionales con un mensaje claro: defender a nuestra provincia y frenar el ajuste brutal que impulsan Javier Milei y Claudio Vidal.

La nómina está encabezada por Juan Carlos Molina, sacerdote, profesor y licenciado en Educación. Al frente de la Fundación Valdocco en todas sus casas educativas, y lleva adelante el programa radial “Rompiendo moldes” en Radio10, Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos y Amadeo Figueroa, Abogado de Caleta Olivia, como titulares. Asimismo integran la lista Pamela Pesoa, Concejal de Perito Moreno, Mateo Brunetti, Concejal de Puerto Deseado y Alba Curaqueo Secretaria General de la CTA A Pico Truncado como suplentes. La lista fue presentada ante la Justicia Electoral.

El frente está conformado por el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, el Instrumento Electoral para la Unidad Popular y Kolina, en una construcción amplia que apuesta a levantar la voz de los santacruceños en el Congreso de la Nación.

Desde el espacio expresaron:

“En estos meses, los santacruceños hemos perdido demasiado: salarios, trabajo, obra social, salud, días de clase, jubilaciones, pensiones, poder adquisitivo. Nos quitaron mucho, pero no nos quitaron la esperanza. Fuerza Santacruceña es la herramienta para recuperar lo que nos corresponde, con representantes que defiendan de verdad y no especulen”.

La Fuerza Santacruceña es la fuerza de esta tierra: la fuerza de los trabajadores y trabajadoras, de los obreros, de los jubilados, de los pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores y, sobre todo, de nuestros pibes.

Es una fuerza que nace de la dignidad de los que luchan todos los días, de la esperanza de las familias que no se resignan, y de la memoria de quienes construyeron esta provincia con esfuerzo y sacrificio.

Porque sabemos que ningún ajuste puede contra la voluntad de un pueblo que decide levantarse.

Con coraje, con dignidad y con esperanza, vamos a recuperar lo que nos pertenece.