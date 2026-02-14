El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su preocupación por la denuncia pública que realizó Julio Agustín Seguí, periodista de LU85 TV Canal 9 Santa Cruz (señal del Estado Provincial).

El colega relató que el 27 de enero se emitió una cobertura de un acto de asunción de ministros con imágenes y audios no oficiales. Tras ese informe, Seguí contó al aire que les había resultado imposible estar presentes en el lugar para brindar una mejor cobertura porque el canal no había sido invitado. En su descargo señaló: “Antes de continuar, me gustaría hacer una consideración. Somos la televisión pública santacruceña, el único medio que de manera gratuita llega a todos los hogares de la provincia. Nos hubiera gustado poder haber estado en ese acto en el día de hoy, como en muchos otros, para mostrarlo con mayor calidad y nitidez en las imágenes, y que se pudiera escuchar de la mejor manera posible”.

Si bien la transmisión cerró sin inconvenientes, afirmó que el director del Canal, Marcelo Zaccaría, le informó días después que dejaría de estar al frente del noticiero central tras lo ocurrido. De manera oficial, la decisión fue comunicada como la necesidad de “un impasse en pantalla”, medida que, según Seguí, habría sido solicitada desde el ámbito de la Secretaría de la Gobernación, encabezada por la ministra Soledad Boggio.

Consultado por este Monitoreo, Zaccaría aseguró que no hubo ningún acto de censura en contra de Seguí ni tampoco sanciones, y agregó que el colega continúa cumpliendo con su trabajo como cronista de exteriores.

FOPEA se solidariza con Seguí y recuerda a los funcionarios que los medios estatales deben ser públicos y no estar a merced de la discrecionalidad de un gobernante de turno o partido político, para evitar eventuales casos de persecución laboral o discriminación. Esto es aún más necesario en provincias y localidades del interior, en donde el abanico de medios privados es reducido o, en algunos casos, insuficiente.

w