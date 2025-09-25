El FEPCA celebra su 20ª edición con música, gastronomía y artistas nacionales en Río Gallegos

El próximo sábado 11 de octubre se realizará en el gimnasio principal del Atlético Boxing Club la 20ª edición del FEPCA Festival, uno de los encuentros culturales más importantes de Santa Cruz, que este año contará con la presencia de artistas nacionales y provinciales.

Entre los shows destacados figuran “Los 4 de Córdoba” y “La Repandilla”, junto a músicos y agrupaciones locales que integrarán la tradicional Peña del FEPCA.

El evento, declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Provincial y Municipal en varias oportunidades, reunirá a más de 80 familias trabajando en la organización. Habrá más de 70 canillas de productores cerveceros de distintos puntos de la provincia, stands de gastronomía con propuestas para todas las edades, tragos de autor y un espacio para emprendedores locales.

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.eventosriogallegos.com con preventa online y pago con tarjetas a través de Mercado Pago. También se pueden adquirir en puntos físicos: Oktubre Diskería (9 de Julio 25) y MPCSS (9 de Julio 283). Los menores de 12 años ingresan sin cargo, siempre acompañados por un adulto responsable.

La grilla musical incluye a DJ Spike, Miguel Ángel Saldivia, Grupo Maymará, el ballet Kenk Atamishqui, Nico Luna, La Farra, Maca Alvez, Kevin y la Pieza Record, y La Kamarilla, entre otros.

El festival cuenta con el apoyo logístico de instituciones provinciales, municipales y del sector privado, y desde su creación en 2018 ha convocado a más de 75.000 personas en sus 19 ediciones anteriores.