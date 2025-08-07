El Fantástico Circo “Foky” llega a Caleta Olivia: homenaje, emoción y diversión para toda la familia

En la previa de un gran espectáculo familiar, los organizadores del Fantástico Circo Foky visitaron los estudios del programa radial Centralizate, donde compartieron todos los detalles de esta propuesta única que tendrá lugar este domingo 10 de agosto en Caleta Olivia.

Durante la entrevista, Tomy, uno de los organizadores, junto a Tony Tapia, dueño de la carpa del circo, hablaron sobre el armado del evento, los preparativos y la alegría de brindar un show pensado especialmente para niños y niñas, con la participación de personajes inolvidables.

Además, el momento más divertido llegó con la presencia especial de Bartolito, uno de los personajes centrales del show, que generó sonrisas y entusiasmo en todo el estudio.

El espectáculo contará con tres funciones —15:00, 17:00 y 19:00 hs—, una carpa calefaccionada, más de 10 inflables, y shows con personajes como La Granja de Zenón, Paw Patrol, Mickey, entre otros.

📍Ubicación: salida a Ruta 12, al lado del Autódromo de Carreras, Chacra de Tony Tapia.

Un detalle especial hace que este circo tenga un valor aún más emotivo: el nombre “Foky” es un homenaje a una querida persona de Caleta Olivia que, durante años, se dedicó a alegrar a los más pequeños y a las familias con su carisma y alegría inigualable. Hoy, a pocos meses de su partida física, este show busca mantener viva su esencia y el recuerdo de su espíritu festivo.

“Es un evento hecho con mucho amor, para reír, emocionarse y compartir en familia. Y sobre todo, para rendir homenaje a Foky, que siempre vivirá en el corazón de todos los que lo conocieron”, expresaron.

Una cita imperdible para celebrar el Mes de las Infancias con magia, humor y un profundo sentido de comunidad.