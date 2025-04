“El Eternauta” llega a Caleta Olivia: una muestra única para celebrar la historieta argentina

Este miércoles 30 de mayo, la comunidad podrá disfrutar de una exposición exclusiva dedicada a “El Eternauta”, en coincidencia con el estreno de la serie de Netflix. El evento contará con piezas originales y la participación de coleccionistas locales.

En el marco del estreno de la serie de Netflix basada en “El Eternauta”, se realizará una exposición especial en el salón del Colegio San José Obrero de Caleta Olivia, este miércoles 30 de mayo a las 19:00 horas. La muestra, titulada “El Eternauta, una cita con el futuro”, promete ser un evento único e irrepetible, ya que se expondrán piezas originales de altísimo valor histórico y cultural.

Jeremías Castro, uno de los organizadores, explicó: “La muestra se titula ‘El Eternauta, una cita con el futuro’ y va a ser desarrollada este miércoles a las 19:00 horas. Es un solo día de exposición e invitamos a todos los que se quieran acercar a este evento único”, remarcó.

Castro destacó la importancia de esta obra: “El Eternauta es quizás la obra cumbre de la historieta argentina. Publicada originalmente en 1957, es considerada un clásico y una obra maestra. Permite una relectura constante e interpretaciones en todos los tiempos. Es muy interesante pensar en su vigencia y en lo que nos puede decir la historia en la actualidad”, subrayó.

La muestra contará además con la participación de Tony Prieto, coleccionista local, quien aportará piezas de su colección personal: “Me invitaron a ser parte y estamos preparando la muestra de El Eternauta, que es una historieta argentina de renombre internacional y de gran peso. Yo soy coleccionista desde chico y voy a participar contando cómo comencé a ser aficionado a este género que hoy es considerado arte”, relató.

Prieto también señaló que esta oportunidad le permitió reencontrarse con su propia colección: “Nunca me imaginé hacer esta exposición, pero también me sirve para clasificar y valorar lo que he reunido durante tantos años”, expresó.

La exposición será abierta a todo público y representará una oportunidad excepcional para acercarse a uno de los máximos exponentes de la historieta nacional, a través de una mirada local y apasionada.