El equipo Universitario Vóley busca apoyo para competir en el Torneo Federal de San Juan

El conjunto caletense se prepara para participar del Torneo Federal 2026 tras una destacada temporada con múltiples títulos y un reciente subcampeonato regional. Iniciaron una colecta para reunir fondos y concretar el viaje a San Juan.

El equipo Universitario Vóley de Caleta Olivia atraviesa un gran momento deportivo. Luego de una serie de triunfos en distintos torneos regionales y provinciales, las jugadoras lograron la clasificación al Torneo Federal que se disputará en San Juan en febrero de 2026, y ahora impulsan una colecta para poder costear su participación.

En diálogo con Voces y Apuntes, Zoe Páez explicó:

“El club tiene muchos años, y este año nos consolidamos con varios campeonatos ganados. Fuimos a San Julián y al último viaje en Epuyén, donde también trajimos podio. En Caleta jugamos la Liga Municipal, que ganamos hace dos fines de semana, y además competimos en la Liga A2 de Comodoro Rivadavia, donde salimos campeonas y ascendimos a la A1. Ese ascenso nos dio el pie para jugar el Regional, también en Comodoro, donde fuimos subcampeonas y obtuvimos la segunda plaza para el Torneo Federal en San Juan.”

Por su parte, Noelia Usqueda destacó el esfuerzo y el nivel del plantel:

“Somos un equipo de 24 jugadoras, y para el Regional se seleccionó a las mejores, sumando dos refuerzos. En solo dos semanas de preparación, las chicas dejaron todo y llegaron a la final, dejando una gran imagen.”

En tanto, Andrea Pardo remarcó la unión del grupo y las dificultades económicas que enfrentan para sostener la actividad:

“Tenemos un grupo humano hermoso, con jugadoras grandes y chicas muy jóvenes. La más pequeña tiene 15 años, es parte de la Selección de Santa Cruz, y fue titular en el Regional. Representamos a Caleta en muchos torneos y nos bancamos todos los gastos nosotras mismas: el alquiler de escuelas para entrenar, el pago a las profes, el combustible y la comida. Para ir al Federal necesitamos cubrir $800.000 solo de inscripción, y el plazo está por vencer, por eso pedimos colaboración.”

Las deportistas ya lanzaron una venta de pollos con ensalada rusa y habilitaron un alias para donaciones: uni.federal (a nombre de María Julia). Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 297-5162598 o por Instagram en @univoley.co.

