El deporte infantil celebra un gran encuentro con el Regional de Futsal “Pibes”

A lo largo de todo este fin de semana se desarrolla una edición especial del tradicional torneo de futbol infantil, organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, promoviendo el crecimiento de la disciplina y la integración de deportiva.

Este sábado, en su segunda jornada realizada en instalaciones del gimnasio municipal Francisco “Pancho” Cerda, se celebró el acto de apertura presentando a cada una de las delegaciones y reconociendo a destacados promotores del tradicional certamen. El evento contó con la presencia de autoridades municipales, junto a la diputada provincial Patricia Urrutia y la concejal Iris Casas.

En este marco, el secretario de Cultura y Deportes, David Jones, agradeció la participación de los 18 equipos que se sumaron en distintas categorías, provenientes de Puerto San Julián; Puerto Deseado; Comandante Luis Piedra Buena; Comodoro Rivadavia; Río Gallegos; Las Heras y Caleta Olivia. “Son entre 200 y 300 niños aproximadamente, entre los que compiten y los no competitivos”, subrayó.

El funcionario valoró que el Honorable Concejo Deliberante declarara de interés municipal al torneo y adelantó que se realizan gestiones para que obtenga reconocimiento a nivel provincial, con el objeto de continuar forjando su desarrollo.

“Es importante que muchos niños puedan venir a disfrutar, a conocer Caleta Olivia, hay equipos que es la primera vez que vienen y es más que satisfactorio poder tenerlos. Es un trabajo en conjunto de los profes y todas las Secretarías que acompañaron este proyecto”, resaltó Jones.

Asimismo, respecto a la entrega de reconocimientos brindados a precursores y formadores del torneo, sostuvo que: “se lo merecen por todo el trabajo que vienen haciendo y porque nos vienen ayudando día a día, más allá que están jubilados algunos, siguen aportando ideas”.

Por su parte, la concejal Iris Casas, quien impulsó el reconocimiento del certamen y a los referentes de la actividad, resaltó la importancia de estos espacios para el desarrollo de la niñez.

“Venimos trabajando muy fuerte con los eventos que tienen que ver con fútbol, en este caso acompañando al Torneo Pibes y haciendo el reconocimiento a los profes que día a día le ponen empeño para que los niños puedan tener un espacio”, indicó.

Finalmente, agradeció a todo el equipo del área de Deportes y a los históricos formadores como Ángel Idiarte; Fernando Peñafiel; José Saldría; Juan Nieto; Juan Zurita; Iván Paillamán; Pedro Paredes; Ramón Zurita y al recordado Wilson Parada, quienes fueron distinguidos por su compromiso a lo largo de los años.