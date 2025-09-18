El Decano Claudio Fernández recibió la visita de candidatos de “Fuerza Santacruceña”

En el marco del debate nacional por el financiamiento de la educación superior, el Decano de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA, Mg. Claudio Fernández, recibió en su despacho al candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina.



La visita se concretó a solicitud del propio grupo político, quienes manifestaron su interés por conocer en profundidad la situación que atraviesa la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y particularmente esta sede. Durante el encuentro, el Decano brindó detalles sobre el funcionamiento institucional, las dificultades presupuestarias y el impacto que tendría una adecuada planificación de financiamiento para sostener las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.





La reunión se da en coincidencia con el reciente rechazo por parte del Congreso Nacional al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario, un hecho que reavivó el compromiso de la comunidad universitaria con la defensa de la educación pública.



Tal como ha sucedido en otras oportunidades, desde la Unidad Académica se ha manifestado la voluntad de recibir a todos los actores políticos interesados en interiorizarse sobre la realidad universitaria. En ese sentido, Molina fue el primero de los candidatos a presentarse formalmente, pero se prevé que otros referentes también visiten la sede en las próximas semanas, como parte del diálogo abierto que la institución sostiene con la comunidad en su conjunto.



Finalmente, cabe remarcar que en la reunión también estuvieron presentes los candidatos Moira Lanesan Sancho, Amadeo Figueroa, Pamela Pesoa, Mateo Brunetti y Diputada Provincial Agostina Mora.