El CPE dejará de pagar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones sin funciones frente a alumnos

La medida alcanza a licencias gremiales y afectaciones que no estén vinculadas de manera directa con la atención de estudiantes y busca fortalecer la presencia docente en las escuelas de Santa Cruz.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que dejará de abonar licencias gremiales y afectaciones de personal que no estén directamente relacionadas con la atención de alumnos en las instituciones educativas de la provincia.

Desde el organismo señalaron que la decisión forma parte de una política de fortalecimiento del sistema educativo santacruceño y apunta a priorizar los recursos del Estado, sostener las fuentes laborales docentes y reforzar la presencia de trabajadores en las escuelas.

El Gobierno provincial busca fortalecer la educación pública y las trayectorias escolares

Según indicaron desde el CPE, la medida tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema educativo provincial, garantizando mayor acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes y fortaleciendo la tarea docente frente a las aulas.

En ese marco, explicaron que las licencias gremiales continuarán otorgándose conforme a lo establecido por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, aunque dejarán de contar con goce de sueldo.

Asimismo, el alcance de la decisión incluirá afectaciones de personal que actualmente no se encuentre cumpliendo funciones vinculadas a la atención directa de alumnos.

La medida alcanza a representantes de ADOSAC y AMET

La disposición abarca licencias gremiales vinculadas a integrantes de los gremios ADOSAC y AMET. “Los recursos deben estar destinados al fortalecimiento de las escuelas”

Desde el Consejo Provincial de Educación remarcaron que la prioridad del Gobierno Provincial es sostener la educación pública y garantizar que los recursos del sistema educativo estén destinados principalmente al fortalecimiento de las instituciones escolares y al acompañamiento pedagógico de los estudiantes santacruceños.

Cabe remarcar que esta acción va de la mano a la decisión de resguardar los cargos docentes hasta febrero del 2027.

Desde el CPE, sostuvieron que la reorganización apunta a consolidar la presencia de trabajadores dentro de las escuelas y fortalecer el funcionamiento integral del sistema educativo en toda la provincia.