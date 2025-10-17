El CPE continúa trabajando para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas en la provincia

El Consejo Provincial de Educación (CPE) avanza en la refacción y mejora de las instituciones educativas. En esta oportunidad, la directora provincial de mantenimiento recorrió las Escuelas Provinciales Primarias N°62 y N°90, instituciones que comparten edificio en la ciudad de Río Gallegos. Cada acción tiene como objetivo potenciar la mejora de las condiciones edilicias y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Consultada sobre las tareas realizadas, la directora de Mantenimiento Escolar y Coordinación General, Marcia Arroyo, detalló que en estas escuelas se realizó una obra enorme que incluyó la instalación de seis nuevos equipos de calefacción: un TEO40 de 40.000 calorías y cinco equipos MIDEA de 34.000 calorías cada uno.

Asimismo, precisó que se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en otros siete equipos, y la instalación de tres nuevos tableros eléctricos, uno en cada sala de máquinas.

Arroyo destacó además que se trabajó en el sistema de gas para garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido, indicó que se efectuó la correspondiente declaración y certificación ante el ente regulador.

Finalmente, la directora subrayó la trascendencia de la inversión que el Gobierno Provincial, a través del CPE, destina al Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas, una iniciativa estratégica que permite avanzar de manera sostenida en la mejora integral de la infraestructura educativa en todo el territorio santacruceño. Asimismo, agradeció el acompañamiento y trabajo conjunto del presidente del IDUV, Cristian Mansilla, destacando el compromiso interinstitucional que permite concretar mejoras edilicias en beneficio de las comunidades educativas.