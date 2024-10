El Contador Pablo Barros aclara el impacto de los cambios en la AFIP e informa sobre actualizaciones en impuestos y jubilaciones

El contador público Pablo Barros se refirió al anunció de cierre de la AFIP y explica las modificaciones recientes en el sistema impositivo y en los bonos jubilatorios. Además, comentó sobre la inflación y el impacto desigual de sus cálculos en la economía diaria.

El contador público Pablo Barros, del Estudio Contable Barros, brindó detalles sobre los últimos cambios en temas laborales e impositivos en una entrevista con Voces y Apuntes. Durante la conversación, Barros aclaró que el reciente anuncio sobre la AFIP no implica un cierre definitivo, como se interpretó en un principio, sino un cambio en el nombre y la estructura del organismo. “Es bueno aclarar que no es un cierre definitivo, sino un cambio de nombre y de estructura, relacionado con la impronta que cada gobierno quiere dar a su gestión”, explicó. Según Barros, estos cambios no afectan la operación del organismo recaudador hacia los contribuyentes, ya que no se introdujeron nuevos trámites ni modificaciones en los impuestos.

El contador también informó sobre la prórroga del vencimiento de anticipos para quienes están inscriptos en el régimen general de IVA y Ganancias, que estaba previsto para octubre y ahora se extendió hasta el 13 al 15 de noviembre, dependiendo del número de CUIL del contribuyente. Además, mencionó que la declaración anual de impuestos 2024, que se realizó en el último septiembre, se tendrá que realizar ahora en mayo del próximo año.

En relación con las escalas impositivas, Barros precisó que no se esperan grandes cambios. “Lo que salió por ahora proviene de la Ley de Bases en materia impositiva; lo único que podría variar es el impuesto PAIS, en función de la viabilidad que analice el gobierno”, indicó. Este impuesto, creado en 2019, vence a finales de este año, tras cinco ejercicios de aplicación.

Por otro lado, para los jubilados que perciben una jubilación mínima, Barros informó sobre la emisión de un bono escalonado de hasta $70.000 en noviembre, el cual se ajustará según el ingreso de cada beneficiario. “Hubo un debate legislativo para lograr una recomposición jubilatoria completa, pero el veto del Presidente lo impidió; se verá el próximo año si se retoma esta discusión”, añadió.

Finalmente, Barros abordó el tema de la inflación, que en septiembre se ubicó en un 3,5% según datos oficiales. Al respecto, comentó: “Muchos clientes nos consultan porque no ven reflejado ese número en sus experiencias diarias. Hay que recordar que el índice es una generalización amplia; al analizar casos puntuales, se pierde precisión”. Explicó que la cifra se obtiene mediante un promedio ponderado de distintos bienes y servicios, aunque admitió que algunos precios considerados están desactualizados y que ciertos rubros, como la energía y el gas, tienen poco peso en el cálculo final.

Escuchá la entrevista completa: