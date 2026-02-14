El Consejo Provincial de Educación potencia el trabajo articulado para el acompañamiento integral de estudiantes

El Consejo Provincial de Educación (CPE) llevó adelante la primera reunión de trabajo del año 2026 con la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco del fortalecimiento de las acciones interinstitucionales destinadas a garantizar derechos y acompañar las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes de la provincia.

El encuentro, realizado en la localidad de Caleta Olivia, estuvo encabezado por la directora general de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo, acompañada por la Secretaria Técnica de Gestión, profesora Magdalena Paredes, y la coordinadora pedagógica, profesora Mariela Pescara, y contó con la participación de la directora del área de Niñez, Susana Pino, junto a su equipo de trabajo.

Durante la jornada se abordaron líneas de articulación conjunta para optimizar la intervención territorial, fortalecer los dispositivos de acompañamiento y consolidar estrategias que permitan dar respuestas integrales a situaciones que involucren a estudiantes en contextos de vulnerabilidad.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre los organismos del Estado para promover acciones preventivas, garantizar la permanencia en el sistema educativo y resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia.

De esta manera, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso con el trabajo articulado y la construcción de políticas públicas integrales que fortalezcan el acompañamiento institucional en todo el territorio provincial.