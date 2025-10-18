El Consejo Provincial de Educación finaliza otra obra y continúa recuperando escuelas

En el marco del Plan de Mantenimiento Correctivo–Preventivo, el Consejo Provincial de Educación (CPE) finaliza las obras en distintos establecimientos educativos de Santa Cruz, entre ellos el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°36, donde se concretaron importantes trabajos en sistemas de calefacción, agua, electricidad y, “generando mejores condiciones en los entornos educativos.

En el día de hoy se desarrolló una recorrida por el establecimiento junto a padres, madres y docentes, quienes pudieron constatar las mejoras ejecutadas en el edificio. En este marco, Jorge Casín, profesor y padre de un alumno del colegio, agradeció la convocatoria del CPE para participar de la verificación de los trabajos realizados.

“Estamos muy contentos porque ya tenemos resuelta la situación de agua, calderas y calefacción, espacios que usamos a diario. Agradecemos al Consejo Provincial de Educación por su presencia y por permitirnos acompañar este proceso de mejoras”, expresó.

Por otra parte, una madre del establecimiento también brindó su acompañamiento durante la recorrida, y valoró los trabajos realizados, que benefician directamente el desarrollo de las actividades cotidianas y el bienestar de los estudiantes.

Estas acciones forman parte del Plan provincial de recuperación de escuelas y reafirma el compromiso del gobierno provincial con las comunidades educativas. Desde el organismo se destacó que el objetivo principal del plan es garantizar el normal desarrollo de las clases respondiendo de manera planificada a las necesidades de cada institución