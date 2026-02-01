El Consejo Provincial de Educación continúa con el Plan de Verano 2026

El Consejo Provincial de Educación (CPE), a través del área de Mantenimiento Escolar, desarrolla trabajos integrales en establecimientos educativos de Río Gallegos y distintas localidades de la provincia, en el marco del Plan de Verano 2026, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el inicio del ciclo lectivo.

En este contexto, se realizaron tareas en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 19, y en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 25, que incluyeron desmalezamiento, limpieza de predios y mantenimiento general de las instalaciones.

La directora Sobrestante de Obra del CPE, Ana Navarrete, explicó que las acciones alcanzan tanto los espacios interiores como exteriores. “Tenemos que tener los espacios en condiciones para el Ciclo Lectivo 2026, tanto dentro como en los espacios exteriores”, afirmó.

Asimismo, detalló sobre los trabajos: “Hacemos mantenimiento en baños, calefacción, luminarias y todo lo que respecta al mantenimiento general, además de la limpieza de tanques que realizamos dos veces al año”.

Navarrete, también, indicó que las tareas forman parte de un plan sistemático. “Esto se enmarca en el Plan de Verano, que inicia en diciembre y finaliza antes del ingreso a clases, pero después hay una continuidad de trabajos durante todo el año”, sostuvo.

Durante las últimas semanas, los equipos intervinieron en la localidad de Las Heras, mientras que en Río Gallegos las labores continuaron en paralelo. Además, se desarrollaron acciones en El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y otras localidades.

En Río Gallegos, los trabajos se efectúan con personal de Mantenimiento Escolar, y mediante una contraprestación con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Al respecto, Navarrete destacó: “Venimos trabajando desde hace casi dos años en conjunto, cada vez estamos más unidos, con el mismo propósito: que los chicos estén dentro de las aulas”.

Además, valoró el acompañamiento institucional. “Contamos con el respaldo permanente de la presidenta, la vicepresidenta y de nuestra directora provincial, Marcia Arroyo, que siempre está atenta a cualquier inconveniente”, expresó.

En relación con las intervenciones realizadas en distintas localidades de la provincia, el inspector de Mantenimiento, Pablo Vera agregó: “En Las Heras hicimos un trabajo fuerte, con cambio de luminarias, mejoras en baños y espacios comunes. Hay mucho por hacer, pero seguimos al pie del cañón”.

Vera también destacó el alcance del plan. “Estamos trabajando en más de 60 establecimientos, haciendo electricidad, limpieza de tanques, mantenimiento de calderas y todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó.

Desde el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz se ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo el mantenimiento edilicio escolar, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras para estudiantes, docentes y personal, y resguardar el normal desarrollo de las actividades educativas en todo el territorio santacruceño.