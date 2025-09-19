El Consejo Agrario y Fundación Por El Mar impulsan acciones para cuidar los recursos marinos

El Consejo Agrario Provincial (CAP) firmó un convenio marco de cooperación con la Fundación Por el Mar (PEM), con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas para la protección, conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos de la provincia.

La firma del convenio se realizó en el marco del 124° Aniversario de Puerto San Julián, con la presencia del presidente del CAP, Adrián Suárez, quien destacó la importancia de promover la preservación de los recursos naturales, y fortalecer la colaboración entre instituciones y organizaciones civiles.

El acuerdo establece un marco de colaboración que permitirá:

– Fortalecer la investigación científica marina, generando información clave para la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

– Identificar áreas marinas que requieran protección especial, garantizando la preservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas costeros.

– Promover actividades productivas sostenibles, especialmente relacionadas con los recursos algales, beneficiando a productores locales y comunidades costeras.

– Impulsar la educación y la difusión ambiental, fomentando en los santacruceños un sentido de pertenencia, y responsabilidad sobre la conservación del medio marino.

Con esta iniciativa, el Consejo Agrario Provincial reafirma su compromiso institucional con la protección del patrimonio natural de Santa Cruz, la gestión responsable de los recursos marinos y el desarrollo sostenible de las actividades productivas.