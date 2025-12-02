El Consejo Agrario rescató a un pato crestón en 28 de Noviembre

En la jornada de ayer, un pato crestón fue encontrado en plena avenida, frente al Centro Cultural de la ciudad de 28 de Noviembre. El área de Inspección Municipal dio aviso inmediato al Consejo Agrario Provincial, lo que permitió que el equipo del CAP Cuenca Carbonífera acudiera rápidamente al lugar.

El ave fue capturada sin complicaciones y, tras una evaluación inicial, se constató que presentaba un leve rengueo, aunque se encontraba en buen estado general.



El ejemplar fue liberado en la zona de Valle Primavera, un entorno natural y seguro, adecuado para su especie y lejos de cualquier riesgo urbano. La coordinación rápida entre la Municipalidad y el CAP garantizó una rápida intervención y el regreso del pato a su hábitat.



El CAP en la Cuenca Carbonífera refuerza así su compromiso con la protección de la fauna silvestre, actuando ante cada alerta para resguardar especies que forman parte del patrimonio natural de Santa Cruz.



Sobre el pato crestón



El pato crestón es un ave acuática típica de América del Sur. De tamaño mediano y hábil nadadora, suele observarse en espejos de agua o posada en la costa, habitualmente en grupos.



Su nombre proviene del pequeño copete de plumas en la nuca, más visible durante la época reproductiva. Es una especie gregaria, pero también sensible a la presencia humana y a los cambios en su ambiente, lo que la hace cautelosa.



Características principales del ave



* Plumaje pardo moteado, con pecho y vientre acanelados.



* Cabeza y nuca de color pardo oscuro, con copete variable.



* Pico y patas gris oscuro.



* Panel blanco distintivo en las alas durante el vuelo.



* Ojos rojos en la Patagonia y anaranjados en poblaciones del norte.



* Machos ligeramente más grandes que las hembras.



* Juveniles con tonos más pálidos.



Si te encontrás con fauna silvestre, evitá intervenir por cuenta propia y comunicate con el Consejo Agrario Provincial.

Podés reportar actividad irregular o avistajes de fauna silvestre a través del siguiente formulario oficial: https://bit.ly/4pdpOIl



El CAP reafirma su rol en el cuidado de la biodiversidad y el manejo responsable del territorio en toda la provincia.