El Consejo Agrario recuerda que está prohibida la recolección de huevos de fauna silvestre

El Consejo Agrario Provincial, a través de la Dirección de Fauna, informa que durante controles en los últimos días se efectuó el decomiso de huevos de ñandú en un comercio local de Rio Turbio. A partir de esta actuación, se recuerda a la comunidad que la recolección, tenencia, transporte y comercialización de huevos de fauna silvestre se encuentra prohibida en todo el territorio provincial.

Normativa vigente



La Ley Provincial N.° 2.373 de Fauna Silvestre declara de interés público la protección y conservación de las especies nativas.

En ese marco, la normativa establece la prohibición de:



* Captura y caza no autorizada.



* Recolección, destrucción o traslado de crías y huevos de fauna silvestre.



* Comercialización de productos o subproductos obtenidos de manera ilegal.



Las resoluciones anuales de caza del Consejo Agrario Provincial detallan multas y sanciones aplicables, además del decomiso sin devolución de los elementos involucrados.



El ñandú petiso (choique) y los cauquenes se encuentran en período de puesta y nidificación durante la primavera, por lo que la extracción de huevos afecta directamente su reproducción y la conservación de las poblaciones silvestres.



Recomendaciones a la comunidad



* No recolectar ni trasladar huevos de aves silvestres.



* No intervenir en nidos ni áreas de nidificación.



* Evitar la compra o tenencia de productos de origen ilegal.



Ante dudas o consultas, comunicarse con la delegación del CAP de su localidad. o reportar cualquier actividad irregular vinculada a fauna silvestre en el siguiente link: https://docs.google.com/…/ 1hknt3j2VPDSEKqVjFGQn…/edit. ..

El Consejo Agrario Provincial continúa desarrollando acciones de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de la fauna nativa de Santa Cruz.