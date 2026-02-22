El Consejo Agrario realizó el rescate de un águila en Río Turbio

El sábado 21 de febrero, la delegación del Consejo Agrario Provincial (CAP), en Río Turbio, recibió un aviso de la organización Huellas Patagónicas sobre un águila herida en la vera de la Ruta N°40, y procedió a poner en marcha las labores de rescate.

En este marco, y gracias a la rápida acción de los vecinos de la localidad, el ave fue protegida y rescatada por personal del CAP. Actualmente, se encuentra en perfecto estado y será liberada en las próximas horas.

Según se informó, el águila había caído al suelo tras una pelea con otras aves y un perro intentaba atacarla. Afortunadamente, el ave no presenta lesiones graves.

Desde el Consejo Agrario Provincial agradecen la colaboración de los vecinos, y reafirman el compromiso del organismo con la protección de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas de Santa Cruz.