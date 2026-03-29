El Consejo Agrario Provincial y Puerto San Julián avanzan en el desarrollo de áreas protegidas

En el marco de la decisión del gobernador Claudio Vidal de fortalecer la presencia del Estado en el territorio y promover políticas públicas que integren producción, ambiente y desarrollo local, el Consejo Agrario Provincial (CAP) firmó un convenio marco de asistencia y colaboración recíproca con la Municipalidad de Puerto San Julián.

El acuerdo, suscripto por el presidente del CAP, Hugo Garay, y el intendente Daniel Gardonio, tiene como objetivo impulsar acciones conjuntas en materia de conservación, turismo de naturaleza y desarrollo productivo.

Asimismo, establece una agenda de trabajo orientada a fortalecer y poner en valor las áreas protegidas de la zona, entre ellas las reservas provinciales Islas Cormorán e Isla Justicia, la Bahía de San Julián y la Península de San Julián.

Alcances del convenio

El compromiso prevé la implementación de programas de cooperación e intercambio entre ambas instituciones, con acciones específicas que se definirán a través de acuerdos complementarios.

Entre sus principales ejes se destacan el impulso al turismo de naturaleza, el ordenamiento de actividades productivas y la promoción de iniciativas bajo criterios de sostenibilidad y respeto por el patrimonio natural.

Además, se reconoce el valor estratégico de estas áreas para diversificar la matriz productiva local, generar empleo y fortalecer la identidad regional, con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.

Trabajo conjunto

El acuerdo también establece mecanismos de articulación para el desarrollo de proyectos, la asignación de recursos técnicos y humanos, y la posibilidad de incorporar a otras instituciones.

En este sentido, se busca consolidar una gestión integral de los espacios naturales, con una mirada que combine conservación y desarrollo.

El presidente del CAP, Hugo Garay, señaló: “Este convenio nos permite ordenar el trabajo y empezar a avanzar con acciones concretas para potenciar el turismo y generar oportunidades en San Julián. Sabemos el potencial que tienen nuestras áreas y queremos que eso se vea en resultados reales: más actividad, más trabajo y siempre con el cuidado del entorno”. Y agregó: “Estamos en cada localidad, escuchando y acompañando. La idea es que este trabajo se sostenga y se vea en resultados concretos para la comunidad”.

Desde el Consejo Agrario Provincial remarcaron que este tipo de acuerdos forman parte de una política sostenida orientada a fortalecer el rol del organismo en el territorio, consolidar el trabajo articulado con los municipios y promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales de Santa Cruz.