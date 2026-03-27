El Consejo Agrario Provincial y deportes fortalecen la preparación de brigadistas y avanzan en acciones de forestación

El Consejo Agrario Provincial (CAP) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Deportes con el objetivo de articular recursos y capacidades en torno a la capacitación de combatientes de incendios forestales y el desarrollo de acciones de forestación en la capital provincial.

Formación y entrenamiento en el CEPARD

En una primera etapa, el acuerdo prevé la utilización del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) como espacio para el entrenamiento de combatientes de incendios forestales, permitiendo mejorar sus condiciones físicas y fortalecer su preparación ante situaciones de emergencia.

Trabajo conjunto y planificación ambiental

Como parte de este trabajo articulado, el CAP acompañará a la Secretaría de Estado de Deportes en una forestación que se llevará adelante durante el mes de septiembre, con el objetivo de poner en valor espacios públicos y promover una mayor conciencia ambiental en la comunidad.

Articulación para el desarrollo provincial

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la importancia del convenio y señaló:

“Este acuerdo nos permite fortalecer la preparación de nuestros brigadistas, optimizando recursos y sumando herramientas concretas para el trabajo en territorio. Además, acompañamos con acciones como la forestación, que aportan al cuidado y puesta en valor de nuestros espacios en la provincia”.

Finalmente, desde el organismo provincial remarcaron que estas acciones se enmarcan en la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer la capacitación permanente y promover iniciativas concretas que contribuyan al bienestar y al desarrollo de la provincia.