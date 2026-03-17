El Consejo Agrario Provincial realizó un taller participativo de prevención de incendios forestales en Lago Posadas

En el marco de las políticas de cuidado del ambiente y manejo responsable de los recursos naturales que impulsa el gobernador Claudio Vidal, el Consejo Agrario Provincial (CAP) realizó en la localidad de Lago Posadas un taller participativo sobre prevención de incendios forestales en zonas de bosque nativo, con participación abierta a la comunidad.

La actividad formó parte del proceso de elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales en áreas de bosque nativo, que se desarrolla en distintas localidades de la provincia con el objetivo de fortalecer la planificación y la prevención en territorios con presencia de bosque.

Durante el encuentro se presentaron los resultados del diagnóstico elaborado a partir de los talleres realizados en octubre del año pasado. Este trabajo incluyó la elaboración de mapas de riesgo construidos con información técnica y con los aportes de actores locales. A partir de ese análisis, los participantes trabajaron en la identificación y priorización de acciones vinculadas a la planificación territorial, la educación ambiental y la gestión forestal sostenible.

El taller contó con la participación de distintos actores de la comunidad y con una fuerte presencia de la comuna local, incluido el jefe comunal Rubén Guzmán, lo que permitió incorporar miradas territoriales y fortalecer el intercambio entre instituciones y vecinos.

La iniciativa se enmarca en el Programa Pago por Resultados, financiado por el Fondo Verde para el Clima y ejecutado junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En Santa Cruz, la coordinación territorial está a cargo del Consejo Agrario Provincial, con acompañamiento técnico del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron que estos espacios participativos permiten fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades vinculadas a los bosques nativos, integrar saberes técnicos y locales, y avanzar en estrategias de prevención que contribuyan al cuidado del ambiente y a la reducción del riesgo de incendios forestales en la provincia.