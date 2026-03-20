El Consejo Agrario Provincial realizó un taller participativo de prevención de incendios forestales en El Calafate

La actividad se desarrolló en el Club Newell’s Old Boys y contó con participación de la comunidad, en el marco del Plan de Prevención de Incendios en bosques nativos.

En el día de ayer, el Consejo Agrario Provincial (CAP) llevó adelante en El Calafate un taller participativo de prevención de incendios forestales en zonas de bosque nativo, abierto a la comunidad. La jornada tuvo lugar en el Club Newell’s Old Boys y convocó a vecinos, instituciones y actores vinculados al territorio.

La actividad se enmarca en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Programa Pago por Resultados, financiado por el Fondo Verde para el Clima y ejecutado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. A nivel provincial, la coordinación territorial está a cargo del equipo técnico del CAP junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

Durante el encuentro se realizó la devolución del diagnóstico elaborado a partir de los talleres realizados en octubre del año pasado. Además, se trabajó de manera participativa en la construcción de propuestas orientadas a avanzar en acciones concretas vinculadas a la planificación, la educación ambiental y la gestión forestal sostenible.

La jornada reunió a distintos actores de la comunidad, lo que fortaleció el trabajo conjunto en la prevención de incendios y el cuidado del entorno.

“Estos espacios permiten construir soluciones desde el territorio e integran el conocimiento técnico con la experiencia de la comunidad para prevenir incendios y cuidar nuestros bosques”, destacaron desde el equipo técnico del CAP.

Estas acciones se enmarcan en los lineamientos impulsados por el gobernador Claudio Vidal, orientados al cuidado de los bosques nativos, la prevención de incendios y el fortalecimiento del trabajo articulado con las comunidades.