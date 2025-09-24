El Consejo Agrario Provincial puso en servicio el camión de incendios forestales en El Chaltén

El Consejo Agrario Provincial informa que el Camión URO de Incendios Forestales asignado a la localidad de El Chaltén ya se encuentra en servicio, luego de un proceso de reparación y mantenimiento realizado con el apoyo del personal y brigadistas de la delegación Río Turbio



La tarea consistió en la reparación de una pieza averiada en la bomba de succión de agua, un componente esencial que permite al vehículo recargar su tanque directamente desde ríos, arroyos o cisternas durante los operativos. Esta mejora es fundamental para garantizar mayor autonomía y eficacia en el combate de incendios forestales en zonas alejadas, brindando más seguridad a la comunidad.



En mayo, el camión fue trasladado a la cuenca carbonífera para realizar la reparación, adquirir los repuestos necesarios y efectuar las pruebas correspondientes. Una vez concluido el trabajo, el vehículo fue devuelto a El Chaltén, donde ya se encuentra plenamente operativo.



Esta acción forma parte del plan de mantenimiento de la flota de incendios forestales que lleva adelante el CAP, a través de la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Rurales, con el aval de la Presidencia y la gestión de la Dirección de Bosques y Parques. En este marco, también se realizaron trabajos en la camioneta Hilux de la delegación El Calafate y en el Camión URO destinado a la delegación Río Turbio.



Además, el CAP coordina acciones conjuntas con la división 17º de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, en el marco del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración firmado en abril de 2025 por el presidente del CAP, Adrián Suárez, y el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, que refuerza el trabajo articulado en la localidad.



La Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales destacó la colaboración del personal y los brigadistas de Río Turbio, subrayando que “su predisposición fue fundamental y realza el valor del trabajo en equipo, clave para mejorar las capacidades operativas de la institución en la gestión integral de incendios forestales”.