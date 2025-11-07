El Consejo Agrario Provincial probó el sistema de abastecimiento de agua para aviones hidrantes en El Chaltén

El Consejo Agrario Provincial, a través de la Delegación de El Chaltén, realizó con éxito la prueba del sistema de carga de agua para aviones hidrantes en el aeroclub de la localidad.

La jornada incluyó el despliegue de mangas, la puesta en marcha de la motobomba de caudal y las pruebas finales del transporte de agua desde la vejiga de 125.000 litros instalada recientemente en una de las cabeceras de la pista.

Con estas acciones, el circuito de abastecimiento de agua quedó operativo al 100%, lo que permitirá reforzar el combate aéreo ante posibles incendios forestales en la zona.

Esta tarea fue posible gracias al trabajo conjunto con el equipo del ICE Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares, lo que fortalece la coordinación interinstitucional en materia de prevención y respuesta ante emergencias ambientales.