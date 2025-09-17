El Consejo Agrario Provincial impulsa la producción vitivinícola en Santa Cruz

El Consejo Agrario Provincial (CAP) y la Municipalidad de Caleta Olivia firmaron recientemente un convenio, para fortalecer y ampliar el viñedo del Punto Orgánico, ubicado en la chacra municipal.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y será ejecutada a través de la Fundación Empresaria de la Patagonia (FEPA). El acuerdo permitirá mejorar las instalaciones, incorporar nuevas variedades de uva y acompañar con un seguimiento técnico mensual a cargo del CAP.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, destacó: “Acabamos de firmar un convenio importante con el intendente Pablo Carrizo para potenciar fundamentalmente el viñedo que tienen en el Punto Orgánico. Creemos que es un paso fundamental para la localidad y para desarrollar proyectos vitivinícolas en la provincia. Caleta ya tiene algo importante y es vanguardia en este tema, por eso estamos muy contentos de poder concretarlo”. Además, Suárez subrayó que este avance forma parte de “una decisión política muy fuerte de parte del gobernador, de apostar a la producción y al trabajo”.

Desde el Punto Orgánico, la supervisora Carmen Almendra expresó: “Para nosotros es una alegría enorme esta firma de convenio, que permitirá comenzar con las obras este mes de septiembre. Se trata de la ampliación del viñedo y de parte de la infraestructura necesaria para contar con un pequeño espacio de elaboración”.

Con esta acción, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso de acompañar a los productores y a cada localidad, en la diversificación productiva y en la construcción de un desarrollo sustentable para Santa Cruz.