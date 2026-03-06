El Consejo Agrario Provincial fortalece el trabajo conjunto en Caleta Olivia

En el marco de la agenda territorial que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, por indicación del gobernador Claudio Vidal, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, encabezó una reunión institucional en Caleta Olivia junto a autoridades provinciales y locales, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en la región.

Del encuentro participaron el coordinador del Gobierno Provincial, Javier Aybar; la diputada por el pueblo de Caleta Olivia, Patricia Urrutia; la delegada del CAP en la localidad, Fabiola Tapia; y el vocal ejecutivo del organismo, Miguel O’Byrne.

Durante la reunión se presentó el trabajo que viene desarrollando el Consejo Agrario Provincial y se avanzó en la articulación de una agenda conjunta entre el Gobierno Provincial y actores locales. En ese sentido, se destacó la importancia de consolidar espacios de diálogo y planificación territorial.