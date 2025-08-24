El Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz refuerza medidas de prevención ante la gripe aviar

El Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz informa a productores, trabajadores rurales y a la comunidad en general sobre la importancia de reforzar las medidas de prevención ante la influenza aviar, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves de corral y silvestres.

La gripe aviar es provocada por virus del tipo Influenza A. Puede transmitirse rápidamente entre aves, provocando mortalidad elevada, y representa un riesgo para la producción avícola y la fauna silvestre. Entre las aves de corral, la enfermedad puede generar plumaje erizado, decaimiento, disminución de la postura de huevos y mortalidad súbita. En aves silvestres, muchas veces se detecta por muerte de ejemplares en cuerpos de agua o playas.

Situación actual en Santa Cruz

Hasta el momento no se han registrado casos en la provincia de Santa Cruz. El CAP trabaja en la prevención de la enfermedad de manera conjunta con organismos nacionales, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y con organizaciones de conservación marina, con el objetivo de proteger a la fauna local y a la producción avícola.

Recomendaciones para la prevención

El CAP insta a la comunidad a seguir estas medidas:

Evitar el contacto directo con aves silvestres: observarlas a distancia y no tocarlas.

No tocar superficies que puedan estar contaminadas: evitar el contacto con heces o secreciones de aves.

No intentar rescatar aves enfermas o muertas: en caso de encontrarlas, notificar al SENASA.

Mantener la higiene personal: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar desinfectantes a base de alcohol.

Se recuerda que la gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que cualquier sospecha debe ser comunicada de inmediato al SENASA.

Las vías de contacto para efectuar notificaciones o realizar consultas son:

Correo electrónico: notificaciones@senasa.gob.ar

WhatsApp: 11 5700-5704