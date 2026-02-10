El Consejo Agrario Provincial afianza el esquema productivo y de conservación

En respuesta a la situación climática que afecta a la región, la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal establece nuevos protocolos sanitarios contra la sarna ovina, y avanza en la declaración de emergencia agropecuaria.

Durante el último encuentro sectorial en Puerto Deseado, autoridades provinciales y nacionales coordinaron la asistencia técnica en territorio, mientras se potencia el autoabastecimiento de forraje para reducir costos operativos y se diversifica la agenda institucional, con la inauguración de infraestructura turística y programas de forestación urbana.

El esquema de trabajo actual del Consejo Agrario Provincial (CAP) se centra en blindar el estatus sanitario de la ganadería santacruceña. Al respecto, el presidente del organismo, Hugo Garay, detalló que se han implementado resoluciones estrictas para prevenir el ingreso de sarna ovina desde el norte del país, estableciendo un protocolo de doble lavado en origen y una cuarentena obligatoria de 24 días. “Si nos llega a entrar la sarna con la sequía que tenemos y las ovejas flacas, va a ser muy complicado para el sector”, advirtió el funcionario, remarcando que la prevención es la herramienta más efectiva ante el complejo escenario climático.

Para garantizar la operatividad de estas medidas, el Gobierno de la Provincia dotó a las delegaciones del CAP con vehículos acondicionados, para recorrer los establecimientos rurales. Esta capacidad logística permite que los equipos técnicos realicen controles presenciales, especialmente ante el inicio de las comparsas de esquila. Garay destacó que, bajo los lineamientos de la gestión actual, se busca que el personal esté capacitado para actuar de primera mano: “Vamos a estar enviando, a las provincias que tienen zonas afectadas, a nuestros veterinarios para que vean cómo es la sarna y cómo evitarla, para que sepamos cómo actuar si ingresa a la provincia”.

Soberanía alimentaria y desarrollo territorial

La articulación con el Gobierno Nacional también ocupa un lugar central en la agenda. Tras la reciente visita del secretario de Agricultura de la Nación a los campos locales, se avanza en la homologación de la emergencia agropecuaria. Según Garay, el contacto directo de los funcionarios nacionales con la realidad de los estragos, causados por el viento y la falta de agua, es “trascendental” para la obtención de fondos que asistan a los productores. Esta medida se complementa con el hito histórico de las cosechas de avena en El Calafate, parte de los proyectos Santa Cruz Puede SAU, que busca el autoabastecimiento para la futura planta de alimento balanceado en Río Gallegos.

“Producir el alimento acá va a abaratar los costos de consumo para el sector, porque hoy lo tienen que traer del norte”, explicó el titular del CAP, quien además confirmó la instalación de tres plantas peletizadoras en Los Antiguos, Gobernador Gregores y Río Gallegos. Este desarrollo agroindustrial se entrelaza con una visión de conservación, que este fin de semana sumó un nuevo logro: la inauguración de un sendero de dos kilómetros, en el área protegida de la Ría de Deseado. Este proyecto, que se encontraba postergado hace ocho años, fue recuperado por la administración provincial para potenciar el turismo y el cuidado de las especies nativas.

La presencia institucional se ha extendido a los barrios mediante programas de forestación y educación ambiental. Hugo Garay subrayó la importancia del compromiso de los trabajadores del Consejo Agrario, para sostener este despliegue territorial, asegurando que el objetivo es llegar a toda la comunidad. “Queremos que los chicos tomen conciencia de lo importante que es cuidar un árbol; es un trabajo articulado para desarrollar la economía y el sentido de pertenencia en cada localidad de Santa Cruz”, concluyó.