El Consejo Agrario Provincial acompaña el crecimiento productivo de la Cuenca Carbonífera

El Consejo Agrario Provincial (CAP), encabezado por su presidente Hugo Garay, visitó distintas chacras de 28 de Noviembre para dialogar con productores y fortalecer el trabajo que se viene desarrollando en la zona.

La Cuenca tiene un gran potencial agrícola, especialmente para la producción de forraje y cultivos que impulsan la actividad local y reúne condiciones estratégicas para ampliar la producción forrajera y consolidar el desarrollo agrícola. En el marco del trabajo territorial que el CAP sostiene junto a productores, se identificó como prioridad fortalecer el equipamiento disponible, a fin de impulsar el crecimiento de la actividad y potenciar su desarrollo sostenible.

En ese marco, y siguiendo la línea de desarrollo productivo que impulsa el gobernador Claudio Vidal, el organismo avanzará en gestiones para incorporar maquinaria y equipamiento que permitan acompañar el crecimiento de los productores.

“El gobernador nos pidió potenciar cada región productiva de Santa Cruz. En 28 de Noviembre hay capacidad, hay trabajo y hay compromiso. Desde el CAP vamos a estar presentes con herramientas y asistencia para fortalecer la producción y el empleo local”, expresó Garay.

Con presencia en el territorio y diálogo directo, el CAP reafirma su compromiso de acompañar a quienes producen y apuestan al desarrollo de Santa Cruz.

