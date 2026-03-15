El Consejo Agrario participó de la Expo Ambiental en Puerto Santa Cruz

En el marco de la primera Expo Ambiental de Santa Cruz, que se desarrolló los días 13 y 14 de marzo en Puerto San Julián, el Consejo Agrario Provincial (CAP) participó de las mesas de diálogo y de las actividades abiertas a la comunidad, en una propuesta que reunió a organismos públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para abordar los desafíos ambientales de la provincia.

La iniciativa se enmarca en la mirada que impulsa el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y a promover políticas públicas que acerquen a la comunidad herramientas para el cuidado del ambiente y la conservación de los ecosistemas.

Durante la jornada se llevó adelante la Mesa de Biodiversidad, donde se presentaron exposiciones vinculadas a los distintos ecosistemas de Santa Cruz. Las presentaciones estuvieron a cargo de organismos del Estado, instituciones y organizaciones no gubernamentales. El espacio concluyó con un intercambio de preguntas, miradas y propuestas orientadas a fortalecer las estrategias de preservación de la biodiversidad en la provincia.

En este marco, el equipo de Fauna y Áreas Protegidas del CAP participó de la Mesa de Gobernanza en Áreas Protegidas, donde se abordaron experiencias vinculadas al manejo, la conservación y la articulación institucional en el marco de la cogobernanza de estos espacios. La intervención se dio en el contexto de una presentación elaborada por la Asociación Ambiente Sur.

Además, el Consejo Agrario Provincial contó con un stand institucional donde se desarrollaron actividades destinadas a las familias y a la comunidad. Durante la jornada se realizaron juegos, sorteos y propuestas lúdicas, además de compartir información sobre el cuidado del ambiente y la importancia de la flora nativa de la provincia.

En ese espacio también se entregaron especies ornamentales producidas en el vivero local del CAP en Río Gallegos. Entre ellas, muchas vecinas y vecinos se llevaron ejemplares de molles, lo que promueve la incorporación de especies nativas en espacios urbanos.

La Expo Ambiental surge del trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Secretaría de Estado de Ambiente, el Consejo Agrario Provincial, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Puerto San Julián, junto a los Parques Nacionales Monte León y Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, el Jardín Botánico San Carlos, la Asociación Ambiente Sur, las fundaciones Anfibia, CADACE y Por el Mar, y el Grupo Scout Nao Victoria.

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron el valor de acompañar estas iniciativas que visibilizan el trabajo ambiental que se realiza en la provincia, fortalecen el encuentro entre vecinos y acercan las políticas públicas del Estado provincial a cada localidad de Santa Cruz.