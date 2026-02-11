El Consejo Agrario firmó resoluciones con el SENASA para fortalecer tareas de prevención y control en todo el territorio

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, brindó definiciones sobre las principales medidas que impulsa el Gobierno de Santa Cruz para acompañar al sector ganadero ante la situación crítica que atraviesa la provincia, marcada por la sequía, los fuertes vientos y el deterioro de los campos.

En declaraciones a LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, Hugo Garay, presidente del CAP, indicó que recientemente firmó resoluciones que establecen medidas preventivas contra la sarna ovina, con controles sanitarios reforzados para el ingreso de ganado desde otras provincias. La normativa dispone un doble tratamiento sanitario en origen y una cuarentena obligatoria de 24 días, con el objetivo de evitar el ingreso de la enfermedad a Santa Cruz, donde el estado corporal de los animales se encuentra afectado por la falta de pasto y agua.

Asimismo, explicó que estas decisiones surgieron de las mesas de trabajo impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, en articulación con las Federaciones de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), y apuntan a proteger la sanidad del rodeo provincial y acompañar a los productores.

Además, el CAP está trabajando en la firma de un convenio con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que permite fortalecer las tareas de prevención y control en todo el territorio. A partir de las inversiones realizadas por el Gobierno Provincial, las delegaciones del Consejo Agrario cuentan con vehículos equipados para recorrer estancias, asistir a los productores y realizar controles sanitarios, especialmente durante la temporada de esquila. También se prevé la capacitación del personal técnico en provincias con presencia de sarna, para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

En relación con la situación productiva general, el presidente del CAP confirmó la declaración de la emergencia agropecuaria en toda la provincia. La medida se encuentra en proceso de homologación provincial y, posteriormente, será elevada a Nación, lo que permitirá gestionar recursos destinados a asistir al sector. Esta decisión se tomó luego de recorridas por establecimientos rurales y del trabajo conjunto con autoridades nacionales que pudieron conocer en territorio el impacto de la sequía.

Garay destacó que estas acciones forman parte de una política integral de acompañamiento al sector ganadero, al que definió como estratégico para el desarrollo de Santa Cruz. En ese marco, señaló el avance de iniciativas vinculadas a la producción agrícola, como la siembra de avena y trigo, que permiten fortalecer la producción de alimentos para el ganado y reducir costos para los productores.

Por otro lado, el presidente del Consejo Agrario Provincial puso en valor el trabajo del organismo más allá de la producción ganadera. En Puerto Deseado, el CAP inauguró un sendero de casi dos kilómetros en la ría, dentro de un área protegida que administra junto al municipio. Se trata de un proyecto que aporta al cuidado ambiental, al turismo y al desarrollo de la comunidad.

Asimismo, destacó la presencia del Consejo Agrario Provincial en actividades territoriales como Viva Barrio y otras acciones comunitarias, con entrega de árboles, propuestas de educación ambiental y trabajo conjunto con distintos organismos. En ese marco, agradeció especialmente el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del CAP, cuyo trabajo cotidiano permite llevar adelante cada una de estas políticas públicas.

Las acciones impulsadas por el Consejo Agrario Provincial se inscriben en los lineamientos definidos por el gobernador Claudio Vidal, con una agenda centrada en el cuidado de la producción, la sanidad animal y el acompañamiento a los productores y comunidades rurales en toda la provincia.

Desde el CAP se continúa trabajando de manera articulada con organismos provinciales y nacionales, así como con los actores del sector, para fortalecer el desarrollo productivo y el arraigo rural en Santa Cruz.