El Consejo Agrario dictará un curso práctico sobre álamos y sauces en El Calafate

El Consejo Agrario Provincial (CAP), de Santa Cruz, llevará adelante el próximo viernes 22 de agosto, en El Calafate, un curso práctico de “Producción de Álamos y Sauces”, a cargo del disertante técnico agrónomo Jorge Vukasovic.

La actividad se desarrollará en el galpón y vivero del CAP, en el horario de 10:30 a 12:00, y estará abierta a toda la comunidad interesada.

El curso tiene como objetivo brindar conocimientos técnicos sobre la producción de álamos y sauces, especies forestales de gran relevancia para la provincia, por su aporte a la diversificación productiva, la conservación ambiental y el valor paisajístico.

Desde el CAP señalaron que “estos espacios de capacitación son fundamentales para acercar saberes prácticos a productores, técnicos y vecinos que buscan fortalecer sus conocimientos sobre manejo forestal”.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al correo capcalafate@hotmail.com o al teléfono (02902) 49-1002.