El Consejo Agrario acompañó la jornada “Fiesta, Alegría y Carnaval” en el CIC Fátima de Río Gallegos

Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Consejo Agrario Provincial (CAP) participó de la jornada comunitaria “Fiesta, Alegría y Carnaval”, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración del Gobierno de Santa Cruz.

La propuesta, que se realizó en el Centro Integrador Comunitario Nuestra Señora de Fátima, de Río Gallegos, reunió a familias de la comunidad en una tarde de encuentro, juegos y actividades recreativas.

En este espacio, el CAP acompañó con entrega de especies nativas, además de juegos, libros, actividades lúdicas y sorteos.





La jornada contó también con la participación de artistas locales, estands informativos y emprendedores, con distintas propuestas para las familias.



Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron el valor de acompañar estas iniciativas, que fortalecen el encuentro entre vecinos, promueven el cuidado del ambiente, y permiten acercar las políticas públicas del Estado Provincial a cada barrio de la ciudad.