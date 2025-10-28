El Congreso de ADOSAC voto 72 horas de paro

ADOSAC informa que, en el marco del Congreso Extraordinario realizado en el día de hoy, martes 28 de octubre, se ha resuelto la realización de un paro de actividades de 72 horas.



Esta medida de fuerza se llevará a cabo los días, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre. El reclamo del sector persiste y se sostiene en la profunda preocupación por la amenaza de la caída de puestos laborales docentes, la necesidad imperiosa de un aumento salarial y la exigencia de una reunión paritaria urgente que aborde estos temas con la seriedad que merecen.



Además, ADOSAC adelanta que se presentará este jueves 30 de octubre a las 7:00 horas en la sede del Ministerio de Trabajo para asistir a la Subcomisión de Concursos, que forma parte de un calendario ya establecido.



Finalmente, en el marco de la necesidad de establecer un diálogo serio y constructivo con el Gobierno provincial, ADOSAC solicita se acepte la renuncia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, a quien consideramos en gran medida responsable de la agudización del conflicto a lo largo del ciclo lectivo, colocando en muchas circunstancias, distintos obstáculos que impiden avanzar en las soluciones que necesita el sistema educativo. En este sentido el Congreso de ADOSAC vuelve a exigir la apertura de paritarias con interlocutores válidos.