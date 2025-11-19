El comisario retirado Juan Rojas será el nuevo director general de Seguridad y Protección

La Municipalidad de Río Gallegos informa que, en el marco del proceso de reestructuración interna orientado a optimizar la organización y funcionamiento de diversas áreas, el comisario retirado Juan Rojas asumirá la conducción de la Dirección General de Seguridad y Protección.

Bajo su órbita están las áreas de Tránsito, Protección Civil y Guardia Urbana, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención, seguridad y ordenamiento en beneficio de los vecinos de la capital de todos los santacruceños.

Desde el Municipio se continúa trabajando para mejorar los servicios, modernizar la estructura institucional y brindar respuestas eficientes a la comunidad.