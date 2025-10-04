El Comando de Patrulla celebra su 31° aniversario con un reconocimiento a su personal

En el marco del 31° aniversario del Comando de Patrulla de Caleta Olivia, el licenciado en Seguridad y comisario jefe, Jorge Castillo, destacó el compromiso y la evolución de la fuerza a lo largo de los años, resaltando además el trabajo conjunto que se desarrolla con la Municipalidad de Caleta Olivia en distintos planes y acciones para fortalecer la seguridad en la ciudad.

“Estamos gratos de recibir a las autoridades en este aniversario. Con el pasar del tiempo, el comando se fue amoldando a las exigencias de la sociedad, que se fueron materializando a través de distintos elementos legales. Pasamos de un comando radioeléctrico clásico al contemporáneo, y hoy contamos con el Comando de Patrullas actual de Caleta Olivia“, expresó Castillo.

Durante el acto, el comisario subrayó la importancia de reconocer la labor diaria de los efectivos, quienes cumplen tareas las 24 horas, los siete días de la semana.“Ellos están siempre en la calle, cumpliendo con su deber. Desde que iniciamos esta conducción, buscamos potenciar la cuestión de la legalidad y reconocer las intervenciones que realiza nuestro personal, valorando el esfuerzo y la dedicación de cada integrante del comando”, añadió.

Actualmente, el Comando de Patrullas cuenta con aproximadamente 80 integrantes, distribuidos entre personal administrativo, logístico y operativo. La jurisdicción abarca toda la ciudad de Caleta Olivia, dentro del plan de seguridad y prevención dispuesto por la Regional Norte, dividiendo la localidad en sectores bajo la cobertura del comando. Desde la Municipalidad de Caleta Olivia se destaca y acompaña la labor conjunta con las fuerzas de seguridad, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera articulada en políticas públicas que promuevan el bienestar y la seguridad de toda la comunidad.