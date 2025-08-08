El Colegio Secundario N° 6 “Nicolás Avellaneda” celebró sus 63 años de vida

La emblemática institución educativa de Caleta Olivia conmemoró más de seis décadas de trayectoria con un acto protocolar, actividades artísticas y reconocimiento a quienes forman parte del desarrollo. La Municipalidad local acompañó la celebración, resaltando su valiosa tarea de formación académica.

En este marco, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó la relevancia de la institución formadora de numerosas generaciones y el compromiso de la gestión local con el acompañamiento a las escuelas,

“Desde la gestión del intendente Pablo Carrizo tratamos de estar cerca de todas las instituciones educativas, son algo fundamental no solamente por la relevancia que tienen para la localidad, sino también para todas las juventudes y adolescencias que concurren. Desde nuestro lugar tratamos de acompañar en todo lo que necesiten en cuanto a infraestructura y necesidades que tengan”, expresó.

El funcionario instó también a los estudiantes a valorar esta etapa de sus vidas y a reconocer la importancia de pertenecer a una institución tan reconocida a nivel local y fundamental para nuestro crecimiento y futuro.

Por su parte, Raúl Fernández, vicerector de la institución resaltó la importancia de poder compartir este nuevo aniversario en comunidad, poniendo en valor la historia y presente de la escuela.

“Somos orgullosos herederos de ese pasado que nos honra, el legado que hemos recibido y llevamos adelante. Este es un colegio caracterizado por las esperanzas, los sueños, la solidaridad, es la esencia del Colegio 6, está en su ADN, es el lugar que se asemeja mucho a un gran hogar, a una gran familia donde hay respeto, contención, empatía, acompañamiento y ayuda”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo del municipio en proyectos vinculados a la infraestructura escolar, incluso en gestiones para la adquisición de un escenario móvil y destacó la respuesta ágil a las necesidades de la institución.

“Tengo que hacer referencia a la actitud que tiene nuestro intendente, lo tengo que decir porqué es así, es una realidad, cada vez que nosotros necesitamos una ayuda solidaria no necesita no se necesita hacer mucha burocracia, la solución aparece”, concluyó.