El Colegio N°20 celebra la tercera edición del Torneo de Fútbol “Darío Hernández” con récord de participación estudiantil

Docentes del Colegio N°20 de Caleta Olivia, Mauricio Leiva y Marina Dávila, compartieron los detalles de la tercera edición del Torneo de Fútbol “Darío Hernández”, un evento que rinde homenaje a un querido compañero y que este año reunirá a casi 300 estudiantes de séptimo grado de Caleta Olivia y Cañadón Seco.

El Colegio N°20 de Caleta Olivia se prepara para vivir una nueva edición del Torneo de Fútbol “Darío Hernández”, una propuesta que nació como homenaje a un compañero muy querido y que hoy se consolida como un espacio de encuentro, deporte y valores para los alumnos de la región.

“Estamos súper contentos, motivados y ansiosos porque se está acercando la fecha del torneo, en esta tercera edición consecutiva que venimos llevando a cabo con el grupo de trabajo”, expresó Mauricio Leiva, uno de los docentes organizadores. “Esto va creciendo, y nos sorprende la cantidad de chicos que están participando este año”.

El evento, que lleva el nombre del recordado Darío Hernández, tiene un profundo significado para la comunidad educativa. “Es para conmemorar a un compañero con quien entramos juntos en el año 2014 al sistema educativo como preceptores, con mucho compromiso de acompañar a los chicos en intercolegiales y proyectos escolares. Era una persona súper comprometida con los alumnos, y en plena pandemia se nos fue. Cuando todo se normalizó un poco, decidimos conmemorarlo por el legado que dejó en el colegio”, recordó Leiva.

Entre risas, agregó: “A él le gustaba el fútbol, era un cero a la izquierda jugando, pero siempre acompañaba”.

Por su parte, Marina Dávila adelantó detalles de la organización: “El torneo va a comenzar el martes 28 de octubre y se extenderá hasta el viernes 31, retomando luego el lunes 3 de noviembre, si el clima lo permite. Vamos a estar todos esos días desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, con 28 equipos anotados y casi 300 chicos jugando, lo que supera todas las expectativas y duplica la participación del año pasado”.

Las competencias se desarrollarán en el Estadio Municipal de Caleta Olivia, donde se jugarán más de 100 partidos de forma simultánea en dos canchas. “Habrá fútbol femenino y masculino, destinado a todas las escuelas primarias de Caleta Olivia y Cañadón Seco, para alumnos de séptimo grado”, detalló Leiva.

Este torneo, más allá de su aspecto deportivo, se ha convertido en una tradición escolar que promueve el compañerismo, el respeto y la memoria colectiva dentro del Colegio N°20, manteniendo vivo el espíritu de un educador que dejó una huella imborrable.