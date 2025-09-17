El CIM y Flia. abre la inscripción a nuevos espacios de formación artística

El Centro Integral de la Mujer y la Familia, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, invita a jóvenes y adultos a sumarse a los talleres “ExperimentArte, el arte en todas sus formas” y “Confección de elementos para cosplay”.



La primera propuesta estará a cargo de la profesora Micaela González y busca brindar técnicas y conocimientos teóricos que permitan experimentar diferentes maneras para trabajar desde el arte.





El taller se dictará los lunes y viernes de 14:30 a 18:00 horas y los miércoles de 9:00 a 12:30 horas y no se requieren conocimientos previos para sumarse al mismo.



Por otro lado, el profesor Eric Unquen coordinará el espacio de “Confección de elementos para cosplay”, en el que se trabajará con materiales reciclados o disponibles en el hogar. Los encuentros se desarrollarán los miércoles de 11:00 a 12:30 y los viernes de 17:30 a 19:00 horas.



Para informes e inscripciones sobre estas iniciativas de formación, que se suman a la amplia grilla impulsada por la institución para fomentar la creatividad, los interesados podrán acercarse a la sede ubicada en Av. Eva Perón, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.