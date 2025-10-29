El CIJ ofreció un taller de maquillaje artístico y efectos especiales

Este martes 28 de octubre se realizó el taller destinado a jóvenes por parte de las profesoras Irupé González y Romina Gómez. Una gran cantidad de adolescentes y jóvenes se sumaron a la convocatoria que comenzó por la mañana y culminó por la tarde.

En el Centro Integral Juvenil se llevó a cabo la iniciativa de la Supervisión de Juventudes. Este taller fue muy solicitado y esperado por los participantes que superaron al cupo previsto inicialmente. Con la temática aplicada a Halloween, los jóvenes aprendieron técnicas para aplicar en estas fechas.

La supervisora de Juventudes Patricia Gómez comentó que “estaban pidiendo poder tener este tipo de herramientas y talleres, donde ellos mismos puedan generar sus propios maquillajes. Desde el CIJ pensamos esta posibilidad con las cosas que se tienen en casa, se puede generar, no es necesario comprar, muchas veces se usa material reciclado”.

Por la mañana se realizó un encuentro con un grupo de los talleres de la fundación Flota Amarilla que participaron con mucho entusiasmo de la propuesta. Con materiales reciclados, mucho color e imaginación, se enseñó a maquillar rostro y cuerpo para lucir este 31 de octubre.