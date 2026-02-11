El Ciclo Lectivo 2026, período especial, comenzó en el Jardín de Infantes N°46 de El Chaltén

El Jardín de Infantes N°46 Los Huemules inició las actividades del nuevo año escolar, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con una educación con igualdad de oportunidades y trabajo colectivo.

En diálogo con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, la directora de la institución, Karina Cedrón, dio detalles sobre los primeros días del nuevo ciclo lectivo en El Chaltén. La localidad comenzó las clases este 5 de febrero, en el período especial que establece el inicio de clases antes que el resto de las localidades de la provincia.

“Fue un inicio de clases cargado de emoción, reencuentro y expectativa. Con muchas ganas de construir un buen año. Los niños están muy vinculados con el entorno, con la naturaleza, lo que genera un fuerte sentido de pertenencia. Tenemos un proyecto de vida en la naturaleza y trabajamos fuertemente en eso”, resaltó Cedrón.

El Jardín de Infantes Los Huemules cuenta con una matrícula aproximada de 60 niños. En cuanto al mantenimiento del edificio, el convenio de trabajo, entre el Consejo Provincial de Educación y la Municipalidad de El Chaltén, asegura las óptimas condiciones.

“Esta articulación es lo que nos permite dar una respuesta a las necesidades que van surgiendo. La Educación Inicial es un trabajo compartido entre la familia y el jardín, cuando este vínculo es fuerte los niños crecen más seguros y más felices”, dijo al respecto la directora Cedrón.

Es importante destacar que, el inicio de clases en el resto de las localidades de la provincia será el próximo 25 de febrero, de acuerdo con el calendario escolar establecido por el Consejo Provincial de Educación.

De esta forma el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, remarca el compromiso de acompañar a las comunidades educativas, fortaleciendo la educación pública, y garantizando el derecho a aprender en todos los rincones de la provincia.