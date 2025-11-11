El CIC Nuestra Señora del Carmen celebra la tradición junto a la comunidad

En el marco de las actividades que promueven la identidad y el encuentro comunitario, este sábado 15 de noviembre se realizará una nueva edición de la Fiesta “Mate y Tradición”, en el Centro Integrador Comunitario Nuestra Señora del Carmen (calle Defensa y Pasteur), de 16:00 a 20:00 horas.

La jornada invita a los vecinos a disfrutar de una tarde especial, donde la música, la danza y los sabores típicos serán protagonistas. El evento contará con la apertura a cargo de agrupaciones locales de baile, y un espectáculo folklórico en vivo, acompañado por empanadas y tortas fritas para degustar. Además, se invita a todas las familias a participar llevando su equipo de mate para compartir este encuentro en comunidad.

Entre los artistas invitados se presentará la Escuela de Danzas Folklóricas Keoken, bajo la dirección de las profesoras Jovita Vargas, Luz Garzón, Mikaela Méndez y Evangelina Ortega, junto a la participación especial de Giulliana Tobares y su grupo de zumba “Las Muñecas de Giulli”.

Desde la dirección del CIC destacaron que la jornada “Mate y Tradición” es una propuesta que busca revalorizar las costumbres populares, fortalecer los lazos comunitarios y promover espacios de encuentro e identidad en los barrios.