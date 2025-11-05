El CIC del barrio Centenario celebró su 18° aniversario junto a la comunidad

Con una gran participación de vecinos, artesanos y grupos de baile, el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Centenario celebró hoy su aniversario N° 18, compartiendo una jornada llena de alegría, música y torta para todos los presentes.





La Coordinadora del espacio, Mariela Namor, expresó su emoción por un nuevo año de trabajo y compromiso comunitario: “Estamos muy contentos de celebrar un año más de trabajo y de tener este acompañamiento de cada vecino, de cada institución y de cada área. Como siempre digo, parece reiterativo, pero quiero agradecer también a nuestro señor intendente Pablo Carrizo.”



Durante la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de los diferentes talleres que se dictan en el CIC, entre ellos bachata, zumba y taekwondo, además de stands de artesanos locales que exhibieron sus trabajos.



Namor destacó el esfuerzo diario del equipo que integra el centro: “Sentimientos un montón… cada jornada laboral tiene su esfuerzo, y cada uno sabe lo que pone. Todo lo que nos planteamos lo hacemos con ganas, nos motivamos entre nosotros, y eso lo hace muy emotivo porque sé el esfuerzo que hace cada uno para poder cumplir con su tarea.”



Finalmente, subrayó que el CIC continúa fortaleciendo su rol comunitario: “Somos un centro integrador comunitario, y trabajamos en función del lugar que ocupamos. Estamos felices porque esto demuestra que trabajamos todo el año articuladamente.”



El aniversario fue una verdadera fiesta vecinal que reafirmó el compromiso del CIC Centenario con la integración, la participación y el desarrollo de la comunidad.