El CIC Centenario continúa desarrollando importante campaña de vacunación

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud en distintos espacios de trabajos, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y junto al Hospital Modular, avanza con la tarea de vacunación destinada a agentes municipales.

En esta oportunidad, durante la mañana de este martes 19 de agosto, el equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) Centenario, encabezado por su coordinadora Mariela Namor, concretó esta labor en la Planta Hormigonera dependiente de la Secretaría de Obras Públicas incluyendo a todo el personal que allí presta servicios.

“Entendemos que ellos están expuestos a muchos riesgos”, enfatizó la funcionaria. Durante la jornada, los trabajadores tuvieron acceso a la aplicación de dosis antigripales, antitetánicas y de Hepatitis B, actualizando así los esquemas de vacunación.

Namor agradeció al responsable del área, Jorge Parugues y al secretario de Obras Públicas, arquitecto José Camacho, por facilitar el acceso para concretar la tarea y adelantó que continuarán visitando los diferentes sectores dependientes de la comuna.

“La idea desde la Secretaría de Desarrollo Social es poder seguir generando todas estas campañas con el acompañamiento del Hospital Modular y poder llegar a toda la comunidad”, puntualizó la coordinadora.